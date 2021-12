Cronaca



Incontro ecumenico in attesa del Natale

mercoledì, 15 dicembre 2021, 13:37

In occasione del Santo Natale l’Arcidiocesi di Lucca assieme alla Chiesa Valdese di Lucca invitano tutti all’incontro ecumenico di Natale “Io sono la luce del mondo” che si terrà domenica 19 dicembre alle ore 17.30 presso la Chiesa di S. Pietro Somaldi a Lucca. L’arcivescovo Paolo Giulietti e la pastora della Chiesa Valdese di Lucca Sara Heinrich guideranno la riflessione biblica sul significato della luce, simbolo centrale per la vita di ogni cristiano. All’incontro parteciperanno anche le comunità etniche della città e varie altre associazioni e movimenti che animeranno l’incontro. Il momento della preghiera in particolare sarà dedicato alla pace: la Comunità di Sant’Egidio animerà la preghiera e i bambini presenti accenderanno le candele della pace. Ad ogni famiglia o partecipante viene chiesto anche di portare un regalo pensato per i bambini più bisognosi o per gli adulti o anziani soli: i doni saranno consegnati dalla Comunità di Sant’Egidio il giorno del pranzo di Natale con i poveri. Al termine della preghiera ci sarà un momento conviviale per festeggiare il Natale e la gioia dello stare assieme.