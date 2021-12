Cronaca



La burocrazia ammazza il commercio storico: chiude dopo 60 anni negozio di frutta e verdura in via della Fratta

giovedì, 30 dicembre 2021, 15:48

di Barbara Ghiselli

Domani non sarà solo l'ultimo dell'anno per il signor Giampiero Fusari, ma sarà anche l'ultimo giorno di lavoro perché lo storico negozio di frutta e verdura in via della Fratta di cui è il titolare è costretto a chiudere dopo che l'Asl ha dichiarato la struttura non a norma.

Il signor Fusari sarebbe potuto andare in pensione assai prima visto che ha 85 anni e che ha iniziato a lavorare quando ne aveva solo tredici, ma la passione per il suo lavoro, il piacere di incontrare ogni giorno i suoi clienti, ormai diventati dei veri e propri amici, erano talmente grandi da farlo decidere di continuare ad alzarsi tutti i giorni alle 6 di mattina. E' amara quindi la decisione di andare in pensione perché è una scelta obbligata dopo l'ultimatum dell'Asl che gli aveva dato come termine per mettere a norma l'attività proprio il 31 dicembre 2021. Le spese da affrontare per mettere tutto a norma erano assai ingenti e da lì l'unica decisione possibile: quella di andare in pensione dopo più di 60 anni passati dietro quel bancone. Mancheranno i colori del suo negozio, sempre ricco di ogni genere di frutta e di verdura di qualità, mancherà lui dietro al bancone, dato che era l'anima dell'attività e nel 2022 la zona sembrerà sicuramente più vuota, dopo che quella saracinesca verrà abbassata.