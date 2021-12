Cronaca



La polizia porta conforto ad una donna anziana e sola: questi sono gesti importanti, non controllare chi mangia senza 'permesso'

mercoledì, 22 dicembre 2021, 19:30

Ieri pomeriggio i poliziotti, in servizio di volante, sono andati a casa di una signora di 91 anni che aveva chiamato il 113 presa da un momento di confusione e di solitudine. I poliziotti hanno portato conforto alla donna, aiutandola a superare questo momento di difficoltà. Stamattina sono tornati da lei per vedere come stava e le hanno donato un calendario della polizia. Un piccolo gesto in segno di vicinanza ai cittadini più fragili.

Commento del direttore (ir)responsabile: Caro signor questore, questi sono i gesti per cui la polizia dovrebbe andare orgogliosa, non i controlli alla gente che mangia seduta senza permesso.