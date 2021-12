Cronaca



L'albero di Natale per la solidarietà decorato da sindaco e questore

venerdì, 17 dicembre 2021, 23:42

Oggi pomeriggio il questore di Lucca, consegnando nelle mani del sindaco la decorazione natalizia della polizia di Stato, ha virtualmente sottolineato lo spirito di solidarietà che lega le nostre istituzioni al servizio dei cittadini.

Insieme hanno avuto il piacere di decorare l’albero di natale della città di Lucca, che il Comitato Popolare di Piazza San Francesco, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha curato nel centro cittadino.

Un modo per suggellare un anno insieme e per ricordare che quest’albero rappresenta anche la solidarietà dei cittadini che possono lasciare, sotto di esso, buste della spesa che il Comitato distribuirà alle famiglie in difficoltà.

Il sindaco, in gran forma, ha posizionato la palla sull'albero orientato dal gusto femminile del questore.

Buone feste a tutta la città di Lucca da parte della polizia di Stato.