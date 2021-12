L'Asl ringrazia la famiglia Bonini per la nuova donazione alla Terapia intensiva di Lucca

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 22 dicembre 2021, 19:30

Ieri pomeriggio i poliziotti, in servizio di volante, sono andati a casa di una signora di 91 anni che aveva chiamato il 113 presa da un momento di confusione e di solitudine

mercoledì, 22 dicembre 2021, 18:47

Mascherine anche all'aria aperta, FFp2 - il burqa rinforzato - al chiuso, tamponi per tutti vaccinati compresi: ormai non sanno più che pesci prendere e anche il super Green Pass non è servito perché i contagi, dicono, aumentano. E allora?

mercoledì, 22 dicembre 2021, 14:21

Il premio, nato nel 2006 sul modello di quello di Parma dedicato a Giuseppe Verdi, ha assegnato nel corso degli anni riconoscimenti a personalità che "con la loro fama hanno onorato la città"

mercoledì, 22 dicembre 2021, 10:23

Guadalupe Capizzano, presidente OPI Lucca, intervenendo nel corso di un evento formativo dedicato agli infermieri si è soffermata su un tema molto delicato quale è quello del “fine vita” e il ruolo che deve avere l’infermiere moderno nell’approccio alla malattia progressiva

mercoledì, 22 dicembre 2021, 08:35

Torna l'appuntamento natalizio col tradizionale mercatino dell'artigianato locale "Arti&Mestieri", che vedrà colorare a Natale Piazza San Giusto nei giorni 22, 23 e 24 dicembre

martedì, 21 dicembre 2021, 15:29

Nei Comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio. Qualità dell’aria: nuovo proroga dei divieti di circolazione per i veicoli più inquinanti . Perdurano le limitazioni sui caminetti