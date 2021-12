L'assessore Ragghianti in visita alla sede del tiro a segno di Sant'Anna

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 2 dicembre 2021, 13:02

Questa mattina il prefetto di Lucca, Francesco Esposito, ha consegnato l’onorificenza della “Stella al Merito del Lavoro” conferita dal presidente della Repubblica ad alcuni cittadini lucchesi che si sono distinti, per meriti di laboriosità, perizia e condotta morale

giovedì, 2 dicembre 2021, 10:32

Il nuovo appuntamento con il mercato artigianale nelle piazze del centro storico è per sabato 4 e domenica 5 dicembre in piazza San Giusto

giovedì, 2 dicembre 2021, 08:50

Anche il 30 novembre, come avviene ormai da vent’anni, il movimento Per Lucca e i suoi paesi ha posto una corona sotto al monumento a Francesco Burlamacchi in piazza San Michele

mercoledì, 1 dicembre 2021, 16:12

I sette lecci che animano in modo inconfondibile la sommità della Torre Guinigi e quindi il profilo del panorama di Lucca, sono oggetto in questi giorni di una delicata operazione di manutenzione per la salute delle piante ospitate da secoli nelle strette vasche di contenimento

mercoledì, 1 dicembre 2021, 14:55

La Giornata Mondiale per la lotta all'Aids continua a rappresentare un momento di confronto ed approfondimento, dedicato in particolare alle scuole, che sono le vere protagoniste del progetto “UltimorAids Social Network”

mercoledì, 1 dicembre 2021, 14:38

Una nuova cartellonista, sette linee ben individuate da diversi colori, fermate e infopoint lungo il percorso: ecco la Bicipolitana di Lucca. Proprio come le più moderne città, volte alla mobilità sostenibile, anche Lucca avrà le sue linee percorribili non con vagoni e treni, ma a bordo della propria bici