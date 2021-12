Cronaca



Lavoro a rischio per tre autiste della Croce Rossa

giovedì, 23 dicembre 2021, 21:25

"Sarà un Natale molto triste per le tre operatrici della Croce Rossa di Villa Basilica che hanno ricevuto la lettera di licenziamento" queste le parole della sezione FP CGIL di Lucca, che in una nota denuncia la situazione delle tre lavoratrici lucchesi, da anni abituate a lavorare con le emergenze, che proprio durante periodo d'emergenza si sono ritrovate improvvisamente lasciate indietro.

"La vicenda fa seguito alla messa in liquidazione sancita con un provvedimento del 31 luglio 2021 che ha disposto, alla presenza delle istanze regionali, lo scioglimento del Comitato di Villa Basilica, aperto da 25 anni, dal lontano 1996 - spiega la CGIL attraverso le parole dei sindacalisti Michele Massari e Paola Freschi -. La FP CGIL, informata dalle lavoratrici, ha provveduto immediatamente a chiedere un incontro presso la prefettura di Lucca che ha convocato le parti in data 22 novembre; nella riunione sono stati presi impegni che purtroppo non hanno condotto a soluzioni per le nostre assistite."

"Come è ovvio il problema può risolversi con la ricollocazione del personale - afferma perentorio il sindacato lucchese - visto che stentiamo a credere che un'organizzazione come la Croce Rossa non sia in condizione: di riorganizzare il comitato che ha una storia ed una tradizione importante e da salvaguardare e di trovare soluzioni lavorative a tre autiste soccorritrici molto esperte e sempre disponibili di fronte ad ogni emergenza. Della vicenda abbiamo interessato anche il comune di Villa Basilica, ma senza esiti e senza risposte."

"E' una beffa insopportabile il licenziamento di 3 donne che operano nell'emergenza in periodo di assoluta emergenza. Infatti, come ben si capisce, non è certamente la domanda di servizi che mancano in questo periodo, servizi che sempre meno hanno trovato soluzioni con i volontari che a causa di COVID e difficoltà oggettive scarseggiano. Ci chiediamo chi proseguirà quindi le attività affidate alla Croce Rossa di Villa Basilica."

"Vogliamo sperare che non vengano affidati ad altre associazioni senza restituire un lavoro alle dipendenti licenziate. Nella nostra ultima comunicazione del 15 dicembre u.s. abbiamo proposto la costituzione di un tavolo tra tutti i soggetti interessati, ma la risposta è stata la conferma della chiusura e della interruzione dei rapporti di lavoro. Adesso, anche in forza di un marchio glorioso come quello della Croce Rossa ci aspettiamo uno scatto di reni complessivo che porti ad una soluzione positiva in tempi rapidi e che dia speranza di un lavoro alle lavoratrici che avranno un fine anno drammatico" aggiunge infine il sindacato FP CGIL Lucca.

D'altra parte una riflessione è d'obbligo - conclude quindi la nota - se un servizio chiude è sempre una perdita per tutti, per chi ci lavorava ma anche per la collettività, una realtà piccola e come quella di Villa Basilica il disservizio sarà ancora più evidente.