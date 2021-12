Cronaca



Lorenzo Paolini, docente giovanissimo, quasi un record

mercoledì, 15 dicembre 2021, 18:48

di aldo grandi

Lorenzo Paolini è nato a Lucca nel 2002. Ha, quindi, appena 19 anni e da un anno insegna alle scuole superiori. Un record? In realtà in tutta Italia ce ne sono, pochi, altri. Di sicuro è una esperienza altamente formativa e responsabilizzante. Lorenzo è cresciuto a S. Maria del Giudice per poi trasferirsi, con i genitori, a S. Anna. Il papà, Franco insegna all'istituto Fermi a S. Filippo, la madre, Mariangela Ricci, al liceo Vallisneri.

Com'è arrivato all'insegnamento? Quando e in che cosa si è diplomato?

Nel luglio 2020 mi sono diplomato all’Istituto Tecnico Industriale di Lucca, all’indirizzo meccanica meccatronica ed energia. Nei giorni vicini al mio esame di maturità conversando con un docente della mia scuola venni a conoscenza che con il diploma che stavo per ottenere avrei potuto insegnare, lì per lì non la presi sul serio: non avrei certo immaginato che un neo-diplomato potesse da subito diventare insegnante. Cominciai allora ad informarmi meglio su quali fossero le procedure per iniziare a far parte del “mondo docenti”: per avviarsi era necessario ottenere i 24 crediti formativi (CFU) abilitanti all’insegnamento e inserirsi nelle graduatorie provinciali che per mia fortuna si tenevano proprio nell’estate del 2020. Fatto questo ero “pronto” per diventare Docente, se non fosse che per l’anno scolastico 20/21 non ho ricevuto alcuna chiamata (esclusa una arrivata a maggio 2021 di poco conto). Ormai mi ero tolto il pensiero e anche l’entusiasmo, sapevo che in graduatoria c’erano decine e decine di persone con molti anni di servizio perciò non credevo che ci fossero opportunità per me. Inizia l’anno scolastico 21/22, ad inizio ottobre nel giro di pochi giorni, ricevo le convocazioni di supplenza da quattro scuole diverse della provincia di Lucca, abbastanza improvviso!

Dove e cosa insegna?

Insegno all’Istituto tecnico Benedetti facente parte del polo scolastico Benedetti-Majorana, a Porcari. Qui mi hanno dato l’opportunità di insegnare Disegno Tecnico, affianco il mio collega nell’utilizzo di un software di disegno dove insegno agli studenti come rappresentare graficamente al computer. Ho iniziato da poco, devo dire che a quest’età è un’esperienza unica e non semplice, nel senso che devo ancora misurarmi su come Insegnare e “muovermi” per un processo didattico nonché educativo.

Come ci si sente a stare dall'altra parte e ad avere davanti dei coetanei così giovani?

Da studente dovevo aspettare le proposte dei miei docenti, adesso sono io a dettare le proposte. Adesso mi sono reso conto ancor di più che essere insegnante - se fatto con coscienza - è un lavoro complicato: ogni studente è diverso ed ha un proprio modo di ragionare, per cercare di trasmettere ad ogni allievo bisogna coinvolgerlo, destare interesse in lui, se non si considera questo fattore secondo me la missione del docente è già persa. Certo, fa un certo effetto avere degli allievi coetanei - anche se in realtà a quest’età avere quattro o cinque anni in meno fa una sostanziale differenza! -, la particolarità è che in loro vedo spesso dei flash di me nel passato quando ero sui banchi di scuola, questo mi dà un forte stimolo per aiutarli nei loro problemi.

I suoi allievi la vedono come professore o come collega?

Come professore o come collega? Sarebbe meglio chiedere a loro! Personalmente credo perlopiù come professore, ma in realtà dipende da ognuno di loro quanto rispetto hanno verso chi “sta sopra di loro”, sicuramente qualcuno vedendomi alle prime armi crede di eludermi...

Che cosa rappresenta per lei questa esperienza?

Per me questa esperienza rappresenta non solo una opportunità professionale che potrà solidificarsi negli anni, ma soprattutto una crescita umana perché un lavoro che è faccia a faccia con le persone implica uno sviluppo di “soft skills”. Ovviamente a quest’età sento il peso dell’impegno che ho appena preso, cerco quanto più di non fare sbagli e dato che anche da insegnanti non si smette mai di apprendere, migliorare ogni giorno.