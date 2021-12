Cronaca



“Lucca, passeggiate per giorni di festa”: dall’11 dicembre fino al 9 gennaio fitto programma di visite gratuite alla città

mercoledì, 8 dicembre 2021, 17:23

Si chiama “Lucca, passeggiate per giorni di festa” ed è un ciclo di 15 visite, da sabato prossimo 11 dicembre a domenica 9 gennaio 2022, per conoscere o riscoprire con passione e a passo lento i luoghi più suggestivi e speciali della città di Lucca avvolti nelle magiche atmosfere del Natale.

“Abbiamo voluto riproporre per Natale – spiega l’assessore al turismo e alla cultura Stefano Ragghianti – il format che abbiamo utilizzato per la prima volta all’inizio della pandemia, e che vede unire assieme nella stessa visita culturale cittadini lucchesi e persone che sono ospiti della nostra città. Come amministrazione abbiamo finanziato questi appuntamenti che saranno realizzati anche quest’anno in collaborazione con le associazioni di guide turistiche La Giunchiglia, Lucca info&Guide e TurisLucca. Tutte le visite sono gratuite e aperte a tutti: invito dunque i cittadini ad approfittare di questa bella occasione per vivere una Lucca unica e diversa, attraverso il racconto dei suoi mille volti e delle tante storie, curiosità e leggende”.

15 appuntamenti dunque spalmati in prevalenza nei fine settimana da qui fino a gennaio e seguendo il filo conduttore di quattro grandi temi da cui ogni visita prende ispirazione. Delle piacevoli passeggiate tra le meraviglie e i tesori dell'arte, con i capolavori "angelici" in pittura e scultura sparsi per la città, la Musica con i grandi Maestri, il Medioevo di Dante e la sua Lucca Divina, i racconti tra storia mistero e leggenda di tanti personaggi illustri del nostro territorio. Per passare ai monumenti e i luoghi simbolo della città nel mondo e nel cuore dei lucchesi, come le Mura e la Torre Guinigi, ma anche le storiche botteghe dal sapore antico e altri sorprendenti angoli cittadini meno conosciuti. Non può mancare la tradizione del presepe per celebrare la natività nelle ricche chiese del centro storico. Infine Lucca e la magia del Natale viste con gli occhi dei bambini, alla ricerca del simpatico vecchietto vestito di rosso o di animali fantastici nascosti sulle facciate di chiese e palazzi.







Di seguito il calendario completo delle visite:

Sabato 11 dicembre alle ore 11.00 Natale in vetrina e alle ore 15.00 San Paolino: un presepe nel Terziere. Domenica 12 dicembre alle ore 11.00 Fiat Pax: un presepe nel sotterraneo e alle ore 15.00 Animali fantastici e dove trovarli a Lucca (tour per bambini). Sabato 18 dicembre alle ore 11.00 San Martino: un presepe nel Terziere, alle ore 15.00 Babbo Natale e dove trovarlo a Lucca (tour per bambini). Domenica 19 dicembre alle ore 11.00 Gli angeli custodi e alle ore 15.00 San Salvatore: un presepe nel Terziere. Domenica 2 gennaio 2022 alle ore 15.00 Il Diavolo e l'acqua santa. Giovedì 6 Gennaio ore 15.00 Epifania... ma con brio. Venerdì 7 gennaio alle ore 15.00 Lucca Divina. Sabato 8 gennaio alle ore 11.00 Sopra e sotto le Mura e alle ore 15.00 Nella Piazza tra la chiesa e l'archivio. Domenica 9 gennaio alle ore 11.00 Musica Maestri! E alle ore 15.00 Sulla Torre.

La partecipazione alle visite è gratuita con prenotazione obbligatoria. I gruppi che potranno formarsi saranno al massimo di 20 partecipanti. Le visite guidate sono in lingua italiana e il luogo dell'appuntamento verrà comunicato al momento della prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli uffici IAT di piazza Curtatone (0583 442213 – mail: info@turismo.lucca.it) e piazzale Verdi (0583 583150 mail: turismolucca@metrosrl.it).