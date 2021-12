Cronaca



Luce di Betlemme a San Cerbone

sabato, 18 dicembre 2021, 17:19

E' arrivata questo pomeriggio la tanto attesa Luce di Betlemme al Convento di San Cerbone a Lucca.

La fiamma è partita sabato 11 dicembre da Salisburgo dove si è tenuta la cerimonia di distribuzione della Luce da Betlemme. La delegazione costituita da rappresentanti del Comitato Italiano della Luce di Betlemme, ha ricevuto la fiamma dagli scout austriaci al confine di Coccau (Tarvisio) nella serata di sabato 11. La luce della Pace è stata custodita in questi giorni a Trieste e a partire dalla notte di venerdì 17, con un treno notturno sarà portata in tutta la Penisola sia oggi sabato 18 dicembre, che domani domenica 19 dicembre. In particolare, da oggi, le staffette da Roma percorreranno la dorsale ionica per arrivare fino in Sicilia e Sardegna, mentre da Trieste partiranno le staffette che la distribuiranno nel nord Italia, lungo la costa adriatica e tirrenica e nel centro Italia. In circa 90 stazioni ferroviarie italiane più importanti, ci saranno più di 800 gruppi scout ad attenderla, e tra questi ci saranno anche i Foulard Bianchi, che appena ricevuta la Luce della Pace, la porteranno direttamente al Convento di San Cerbone, dove ad attenderla ci sarà il Presidente di Spazio Spadoni, Luigi Spadoni, che si dichiara felice di poter accogliere questa Luce, come segno tangibile di pace e di fratellanza tra tutti i popoli.