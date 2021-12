Matteo Giuggioli vince il premio Rotary 2021

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 22 dicembre 2021, 19:30

Ieri pomeriggio i poliziotti, in servizio di volante, sono andati a casa di una signora di 91 anni che aveva chiamato il 113 presa da un momento di confusione e di solitudine

mercoledì, 22 dicembre 2021, 18:47

Mascherine anche all'aria aperta, FFp2 - il burqa rinforzato - al chiuso, tamponi per tutti vaccinati compresi: ormai non sanno più che pesci prendere e anche il super Green Pass non è servito perché i contagi, dicono, aumentano. E allora?

mercoledì, 22 dicembre 2021, 17:36

Una nuova donazione alla Terapia intensiva dell’ospedale di Lucca. E’ stata effettuata in questi giorni dalla famiglia di Marco Bonini, che era stato uno dei primi ricoverati per Covid al “San Luca” e che era purtroppo deceduto dopo un lungo e complesso percorso clinico

mercoledì, 22 dicembre 2021, 10:23

Guadalupe Capizzano, presidente OPI Lucca, intervenendo nel corso di un evento formativo dedicato agli infermieri si è soffermata su un tema molto delicato quale è quello del “fine vita” e il ruolo che deve avere l’infermiere moderno nell’approccio alla malattia progressiva

mercoledì, 22 dicembre 2021, 08:35

Torna l'appuntamento natalizio col tradizionale mercatino dell'artigianato locale "Arti&Mestieri", che vedrà colorare a Natale Piazza San Giusto nei giorni 22, 23 e 24 dicembre

martedì, 21 dicembre 2021, 15:29

Nei Comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio. Qualità dell’aria: nuovo proroga dei divieti di circolazione per i veicoli più inquinanti . Perdurano le limitazioni sui caminetti