Cronaca



Mercato artigianale in piazza San Giusto

giovedì, 2 dicembre 2021, 10:32

Il nuovo appuntamento con il mercato artigianale nelle piazze del centro storico è per sabato 4 e domenica 5 dicembre in piazza San Giusto.

Saranno presenti stand con prodotti biologici, oggettistica in legno d’olivo, minerali, bigiotteria, stole e maglieria, legatoria con agende e quaderni, oltre ad un berrettificio lucchese e ad un fotografo.

Come sempre, a questo appuntamento la Cna di Lucca si presenta con il logo Creart nato per dare riconoscibilità alle iniziative nelle piazze del centro storico da parte delle imprese artigiane.

Lo scopo dell’associazione è quello di valorizzare infatti le imprese artigiane, offrendo prodotti di qualità e realizzate con il “Made in Italy”, oltre ad avere anche l’effetto di aumentare l’attrattività delle piazze in cui vengono svolti i mercati, sia per i cittadini, sia per i turisti.

Nei diversi appuntamenti saranno rispettate le linee guida delle norme anti covid, in particolare con l’esposizione dei cartelli in italiano ed inglese per distanziamento e con la possibilità di utilizzare prodotti per l’igiene delle mani.