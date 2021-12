Cronaca



"Multato mezzo di soccorso animali Anpana durante servizio convenzionato. Una vergogna!"

venerdì, 17 dicembre 2021, 17:31

Non stiamo certo a divertirci quando ci chiamano per un soccorso e recupero di un animale. É una passione che vede impegnati decine di volontari che, da giugno a ottobre soprattutto, gratuitamente, convenzionati con il Comune di Lucca, intervengono tempestivamente per la salute di volatili e piccoli mammiferi abbandonati dai genitori macinando migliaia di chilometri annui per portarli al Cruma di Livorno.

E quanto é avvenuto l'8 ottobre ha del surreale visto che, durante questi servizi convenzionati, é stato multato con ben €. 97,00 ( multa notificata oggi 17/12) il nostro mezzo di soccorso con livree, lampeggianti e scritte di Anpana Lucca. É vergognoso che venga elevatore una multa a un mezzo in servizio di un'Associazione di Volontariato impegnata giornalmente sul campo proprio per il Comune di Lucca.

Per carità, qualcuno dirá "Ma vi lamentate per una cosí piccola cifra": noi siamo una piccola associazione e sapete quanto ci vuole per racimolare un centinaio di euro? Già altre volte siamo stati chiamati, in città, per recupero di animali e sempre senza problemi - dicono in Anpana - ma questa volta, per un accesso in Ztl (non possiamo certo volare), i vigili urbani non hanno guardato in faccia nessuno. Ripeto, é secondo noi un atteggiamento vergognoso che va contro ogni logica di buon senso... alla faccia di tutto il mondo del volontariato. Cari Signori Vigili Urbani sono anni che svolgiamo questo servizio e, proprio da Voi, ci pervengono diverse richieste di intervento che copriamo, come da convenzione, nel più breve tempo possibile con la massimo professionalità. Proprio da voi, infatti, ci é stato detto di stare tranquilli perché se vedete, dai vvss monitor, mezzi di soccorso con livree e lampeggianti di Associazioni di Volontariato, entrare in Ztl, non procedete con le sanzioni. Ripetiamo! Basterebbe solo un po' di Buon senso....niente di più, ma, scusate lo sfogo, quanto fatto é, secondo noi volontari, una vergogna inaccettabile.