Nasce il Centro di ascolto Caritas "Vicus Mariæ"

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 17 dicembre 2021, 17:46

Nel locale sono state rilevate consistenti quantità di cibo prive dei requisiti obbligatori sulle corrette informazioni da fornire al consumatore finale nonché, nelle celle frigo e nei congelatori, alimenti scaduti

venerdì, 17 dicembre 2021, 17:41

Il 15 dicembre è venuto a mancare il militare in congedo della Guardia di Finanza e socio dell’associazione Finanzieri d’Italia, appuntato Alberto Bartolini, arruolato presso la Scuola Alpina di Predazzo nell’anno 1971 e ha frequentato il 41^ corso Allievi Finanzieri denominato “Sorapis”

venerdì, 17 dicembre 2021, 17:38

In occasione della Giornata internazionale dei Diritti del Migrante, sabato 18 dicembre e domenica 19, Porta Elisa sarà illuminata di verde. Il Comune di Lucca aderisce all'iniziativa Lanterne Verdi

venerdì, 17 dicembre 2021, 17:31

"Non stiamo certo a divertirci quando ci chiamano per un soccorso e recupero di un animale. É una passione che vede impegnati decine di volontari che, da giugno a ottobre soprattutto, gratuitamente, convenzionati con il Comune di Lucca, intervengono tempestivamente per la salute di volatili e piccoli mammiferi abbandonati dai...

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:00

Grave lutto per la comunità di Ghivizzano e di tutta la Valle del Serchio per l’improvvisa scomparsa di Rolando Bellandi, all’età di 68 anni. Personaggio ed imprenditore molto noto per la storica e fiorente attività di famiglia, “L’Antica Norcineria” di Ghivizzano

venerdì, 17 dicembre 2021, 14:48

Questa mattina è stato messo a dimora nelle aiuole sotto il baluardo Santa Maria, a pochi passi dal sottopasso di San Concordio, un nuovo tiglio donato al Comune di Lucca dal Soroptimist International d'Italia - Club di Lucca