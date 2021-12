Cronaca



Nasce la casa dei diritti della città di Lucca

sabato, 11 dicembre 2021, 13:30

di chiara grassini

Inaugurata la casa dei diritti in piazza San Gregorio in presenza del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e degli assessori Ilaria Vietina, Francesco Raspini e Daniele Bianucci, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili.



Sarà la sede dell'osservatorio dei diritti all'interno della quale potranno essere svolte attività culturali tra iniziative e riunioni. In altre parole "una fucina informale di lavoro e di rete". Il recupero della struttura è stato reso possibile grazie all'assessorato ai lavori pubblici, mentre la data dell'inaugurazione cade nella settimana della giornata mondiale dei diritti umani.

Apartire dalle prossime settimane (probabilmente prima o dopo Natale) verranno eletti i coordinatori mentre il patto di collaborazione è già stato firmato nel mese di novembre.



"La nostra adesione e il nostro impegno personale deve essere in difesa dei diritti - ha commentato il primo cittadini -. Quando si parla dei diritti delle persone ci si riferisce al valore, cioè all'essere individuo".

Dopo l'inaugurazione è seguito un buffet.