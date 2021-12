Natale di solidarietà

Altri articoli in Cronaca

martedì, 28 dicembre 2021, 17:53

Grosse novità per tutti coloro che dovranno sottoporsi ad un tampone per accertare la loro positività o anche la loro guarigione al o dal Covid. Il caos degli ultimi giorni ha prodotto, finalmente, questa soluzione

martedì, 28 dicembre 2021, 16:24

Purtroppo in questi giorni si registrano difficoltà nella prenotazione dei tamponi molecolari. Come rilevano i diversi professionisti impegnati giornalmente nell’organizzazione dei servizi, si riscontrano molti casi di richieste inappropriate che vanno ad aggiungersi al già considerevole numero di esami determinati per effettuare la diagnosi in persone con sintomi e per...

martedì, 28 dicembre 2021, 13:44

Il Volto Santo, opera d’arte e reliquia conosciuta in tutto il mondo, verrà restaurato dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, eccellenza italiana nell’ambito della conservazione e restauro dei beni artistici, grazie al sostegno della Fondazione CRL e in accordo con la Soprintendenza ABAP di Lucca

lunedì, 27 dicembre 2021, 13:25

Lo sfogo di Rita Lunatici, consulente di formazione della "Scuola Italiana per il Turismo" dopo quello che è successo a lei e a sua figlia Chiara alle 22.30 del 24 dicembre in pieno centro storico, in via dell'Arcivescovato

domenica, 26 dicembre 2021, 21:50

Moglie e marito non avevano lei la mascherina lui il Green Pass in regola: uno dei locali più apprezzati del centro storico costretto a chiudere per colpa di questa dittatura sanitaria

domenica, 26 dicembre 2021, 15:38

Una grande quantità d'acqua è piovuta su tutto il territorio, arrivando a mettere in difficoltà lo scolo dei canalette della Piana di Lucca.Uomini del Consorzio al lavoro su tutto il reticolo dove le piogge hanno fatto registrare dati elevati nelle 36 ore: 125 millimetri a Lucca