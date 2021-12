Cronaca



No (Super) Green Pass, da Siena a Bologna è Colombinimania

martedì, 14 dicembre 2021, 10:53

di veronica dati

Due le città italiane protagoniste della scorsa settimana; Siena e Bologna capitali, per un giorno, per combattere lo strumento nazista del secolo: il Green Pass.

Il coro e l’orchestra Anteco, diretti da Andrea Colombini, si sono esibiti sabato 11 dicembre presso la Fortezza medicea di Siena portando con sé un numero, inaspettato, di cittadini passando, così, dalle 30 persone delle due settimane antecedenti alle 500 di sabato scorso.

Bologna, invece, ha raggiunto, presso il Giardino Margherita, numeri da capogiro con le sue 6 mila presenze circa.

Grazie anche a “100 giorni da leone”, con la presenza di Stefano Scoglio, Michele Giovagnoli e tanti altri ospiti Bologna è stata inondata da entusiasmo, musica e cultura italiana.

“Una piazza unita per dire ‘No’ al Green Pass e Super Green Pass - esordisce Andrea Colombini - una piazza assolutamente non politica, bensì variopinta per continuare a combattere questo strumento nazista e volgare che non fa altro che limitare i diritti delle persone. Siamo la maggioranza del popolo italiano, ma con la consapevolezza che bisogna sempre rispettare ed accettare le idee altrui cosa che molti vaccinati non fanno. Avanti tutta, il 31 dicembre è alle porte e lo stato di emergenza non potrà essere prolungato se non a fronte di un palese colpo di stato”.