Paolinelli (Ugl): "Omicron, difficoltà a garantire il servizio tpl"

giovedì, 30 dicembre 2021, 13:23

Record di casi positivi, quarantene, feste lontane dai propri cari: la quarta ondata della pandemia rischia di causare anche depressione, perdita della fiducia nella scienza e di speranza per il domani, con effetti "devastanti" sulla psiche dei cittadini già provata da due anni di emergenza sanitaria

giovedì, 30 dicembre 2021, 12:33

Ristoranti e alberghi inesorabilmente vuoti per questo fine 2021. Molte attività hanno deciso di chiudere, perché non ci sono prenotazioni e nemmeno si trova il personale, già carente prima del boom di contagi per la variante Omicron

giovedì, 30 dicembre 2021, 12:19

Nuovo anno, nuovi corsi. Lunedì 10 gennaio, dopo le festività natalizie, alla Croce Rossa di Lucca prenderà il via un nuovo corso di accesso online per diventare volontari

giovedì, 30 dicembre 2021, 11:08

I viaggiatori italiani devono fare i conti con il covid-19 in vista dei viaggi previsti in occasione di Capodanno e per l’imminente ponte dell’Epifania. I numeri pandemici crescono giorno dopo giorno in modo esponenziale e già, in occasione delle festività natalizie, sono stati oltre 6000 i voli cancellati, coinvolgendo un...

giovedì, 30 dicembre 2021, 10:58

Si chiama Matilde Fulvetti e ha 13 anni. Consapevole che la sua speranza difficilmente verrà esaudita, ha preso, si fa per dire, carta e penna e ha scritto a Sergio Mattarella manifestandogli il dispiacere per l'imminente addio al Quirinale

mercoledì, 29 dicembre 2021, 10:35

Si è svolta stamattina, al cimitero di San Vito a Lucca, la cerimonia di commemorazione in ricordo dell'appuntato della polizia stradale Carlo Nanini, morto in servizio sull'autostrada A11 il 29 dicembre 1982