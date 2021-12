Cronaca



Paura a Montecatini per il crollo di una palazzina

mercoledì, 29 dicembre 2021, 08:59

Paura alle 5.45 di stamani per il crollo di una palazzina in via Ponticelli 3 a Montecatini. Allertati sul posto i vigili del fuoco del comando di Pistoia (distaccamento locale) e un'autoscala della centrale.

I residenti, all'arrivo delle squadre, erano fuori dall'abitazione, apparentemente illesi. Sono stati comunque affidati alle cure del personale sanitario. Le squadre sono ancora sul posto per mettere in sicurezza la zona. Presenti anche due pattuglie dei carabinieri. Le cause del crollo sono tuttora in via di accertamento.

Giunta sul luogo del crollo pure una squadra del nucleo cinofili dei vigili del fuoco per scongiurare l’ipotesi della presenza di altre persone all’interno dell'abitazione.