Paura per una fuga di gas in centro

mercoledì, 15 dicembre 2021, 18:48

Lorenzo Paolini è uno degli insegnanti più giovani di tutta la provincia di Lucca e, forse, anche della Regione: dicono che i giovani hanno poca voglia di lavorare, a quanto pare non sempre è così. Intanto lui si gode questo record

mercoledì, 15 dicembre 2021, 13:37

In occasione del Santo Natale l’Arcidiocesi di Lucca assieme alla Chiesa Valdese di Lucca invitano tutti all’incontro ecumenico di Natale “Io sono la luce del mondo” che si terrà domenica 19 dicembre alle ore 17.30 presso la Chiesa di S. Pietro Somaldi a Lucca

mercoledì, 15 dicembre 2021, 12:23

Aperte fino al 20 dicembre le prenotazioni per la visita a casa di Babbo Natale che la Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca mette a disposizione per consegnare i doni ai vostri bambini

martedì, 14 dicembre 2021, 13:24

Due appuntamenti hanno caratterizzato, nel nostro territorio, il tempo dell’adesione all’Azione Cattolica. Il primo è avvenuto alla vigilia della giornata dell’adesione, il 7 dicembre, nella Chiesa di San Marco dove è stato ricordato Arturo Pacini a dieci anni dalla suo ultimo viaggio

martedì, 14 dicembre 2021, 13:14

Scatta per il quarto anno consecutivo a Lucca il Piano freddo, per fornire un supporto caldo e sicuro alle persone senza fissa dimora in corrispondenza dell’abbassamento delle temperature

martedì, 14 dicembre 2021, 10:53

Ancora un fine settimana in giro per la nostra sfasciata penisola per difendere la libertà dalla dittatura sanitaria: l'influencer suo malgrado accolto da migliaia di persone a Siena e a Bologna