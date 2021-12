Cronaca



Piano operativo, prorogata di una settimana la mostra nel foyer del Teatro del Giglio

sabato, 4 dicembre 2021, 16:00

Le tavole del piano operativo adottato dal comune di Lucca il 26 ottobre rimarranno in mostra nel foyer del teatro del Giglio fino a sabato 11 dicembre. Una settimana di proroga all'esposizione, molto partecipata, che va di pari passo con gli ulteriori trenta giorni concessi per presentare le osservazioni al nuovo strumento urbanistico.



Le tavole del quadro conoscitivo, progettuale e geologico-tecnico saranno visitabili con gli stessi orari, tutti i giorni dalle 11 alle 18. Anche in questa settimana un tecnico dell’ufficio di piano sarà presente martedì dalle 15 alle 18 e sabato dalle 11 alle 13: i cittadini potranno chiedere così chiarimenti e ricevere informazioni utili per formulare un'eventuale osservazione da presentare al Comune di Lucca entro il 7 febbraio.

Dal 12 novembre, giorno della presentazione del nuovo piano operativo ai professionisti al Giglio e dell'inaugurazione della mostra, la risposta della città è stata ampia. “Molti cittadini – spiega l'assessore all'urbanistica Serena Mammini – si sono avvicinati alle tavole con la curiosità di conoscerle, di capire meglio quali informazioni sul territorio restituiscono le carte. Altri hanno approfittato della presenza dei tecnici dell'ufficio per verificare le previsioni del piano sulle loro proprietà. Non sono mancate inoltre persone interessate a conoscere i cambiamenti per una frazione, o un quartiere, in termini di infrastrutture e spazi pubblici. Il nostro piano parla un linguaggio diverso dal precedente Regolamento urbanistico e siamo convinti che le proroghe per l'approfondimento dei cittadini siano utili anche per facilitare la comprensione di uno strumento nuovo che mette al centro la persona e privilegia il riuso, la qualità del progetto e del disegno della città”.

I cittadini potranno prenotare anche online (https://koalendar.com/e/or-prenotazione-appuntamenti-or-ufficio-urbanistica) un appuntamento con i tecnici dell'ufficio di piano di via della Colombaia 3 per i giorni di martedì e giovedì dalle 9,30 alle 12,30. Dalla prossima settimana la consultazione dei numerosi elaborati sarà facilitata, infine, dall'accesso alla piattaforma informatica Qgis.