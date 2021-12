Presentato il progetto di restauro del Volto Santo di Lucca

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 27 dicembre 2021, 13:25

Lo sfogo di Rita Lunatici, consulente di formazione della "Scuola Italiana per il Turismo" dopo quello che è successo a lei e a sua figlia Chiara alle 22.30 del 24 dicembre in pieno centro storico, in via dell'Arcivescovato

domenica, 26 dicembre 2021, 21:50

Moglie e marito non avevano lei la mascherina lui il Green Pass in regola: uno dei locali più apprezzati del centro storico costretto a chiudere per colpa di questa dittatura sanitaria

domenica, 26 dicembre 2021, 15:38

Una grande quantità d'acqua è piovuta su tutto il territorio, arrivando a mettere in difficoltà lo scolo dei canalette della Piana di Lucca.Uomini del Consorzio al lavoro su tutto il reticolo dove le piogge hanno fatto registrare dati elevati nelle 36 ore: 125 millimetri a Lucca

domenica, 26 dicembre 2021, 09:55

Sapevo da tempo che il caro amico Lorenzo Marcucci combatteva contro un male insidioso al quale le cure non sembravano trovare rimedio. L’avevo incontrato questa estate quando, insieme ad alcuni amici, avevo fatto un’escursione gastronomica nell’accogliente giardino di Erasmo

sabato, 25 dicembre 2021, 11:54

Ci sono molti modi per dire grazie a qualcuno, grazie di esserci e di esserci sempre stato, grazie per quello che sei o anche per quello che, a volte, non sei. Tanti modi che, soprattutto per le feste natalizie, emergono dai meandri dell'anima per raggiungere i destinatari dei nostri pensieri

sabato, 25 dicembre 2021, 08:52

Non più un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio per strada, se non sotto la guida vincolata dei DPCM, della mascherina, del tampone: divinità contemporanee in questa epoca di rinascita del culto pagano