Cronaca



Presentato il quarto rapporto "Illuminare le periferie"

venerdì, 17 dicembre 2021, 23:38

di chiara grassini

Presentato il quarto rapporto "Illuminare le periferie. Speciale povertà" al centro riuso solidale di Coselli a cura dell'osservatorio di Pavia e promosso da Cospe onlus, Usigrai, Fnsi - Federazione Nazionale Stampa Italiana con il contributo dell'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e con la collaborazione di Rai per il sociale, TgrRai e Caritas italiana.

Si tratta di un'iniziativa collettiva che riesce a mettere insieme diverse realtà del giornalismo, del terzo settore, del mondo della ricerca e dei media, la Rai in particolare. L'obiettivo del rapporto è quello di migliorare l'informazione e a rendere i cittadini più consapevoli su tematiche quali il disagio sociale, periferie e povertà.

Il centro dal quale la giornalista Daniela Morozzi ha presentato l'evento, è gestito dall'associazione Daccapo. Dopo i saluti introduttivi del sindaco di Capannori Luca Menesini, del vescovo di Lucca Paolo Giulietti, e di Anna Meli dell'associazione Cospe che opera in 25 paese del mondo dal 1983 per un uno sviluppo equo e sostenibile, il video messaggio di Giuseppe Giulietti. Il presidente della Federazione Stampa Italiana, che sin da subito ha sposato l'iniziativa, ha affermato l'importanza dello studiare le periferie e del conseguente disagio sociae che ne deriva. Ha inoltre colto l'occasione proporre corsi di formazione in collaborazione tra Fsi e ordine dei giornalisti sia a livello regionale che nazionale.

Nel corso della mattinata è intervenuto Marco Pagniello, eletto da poco direttore della Caritas Italiana. Egli ha fornito dati più specifici e ha spiegato chi sono i nuovi poveri oggi oltre a sottolineare che la povertà è un fenomeno in costante aumento. In Italia esistono più di 3000 centri di ascolto e nel periodo di pandemia nuovi volti si sono rivolti all'organizzazione. Secondo quanto affermato dal direttore "il valore e la dignità della persona va custodito" poichè viviamo in un periodo in cui "la pandemia ha accelerato la povertà". Lo confermano i dati Istat e della Caritas Italiana con ben 400.000 famiglie in povertà assoluta comprendenti pure quelle del Nord Italia. La popolazione più fragile riguarda giovani, donne, adolescenti ( i quali usano sempre più psicofarmaci), anziani e i lavoratori autonomi come quelli del mondo dello spettacolo che durante il lockdown non hanno potuto lavorare così come molte altre categorie.

A spiegare chi sono i nuovi poveri e come è cambiata la loro vita da inzio pandemia ad oggi con la perdita del lavoro, un servizio del Tgr Toscana. Nell'intervista emerge un dato allarmante: molti italiani si rivolgono alla Caritas perchè non sanno come poter andare avanti..

Il mondo dell'informazione "rimette al centro dell'attenzione gli invisibili" cercando di raccontare il disagio delle persone che vive la difficoltà, cioè deve - in altre parole. - soddisfare le esigenze di chiha bisogno in un'epoca in cui la povertà è crescente. Per fare tutto ciò occorre più informazioni e approfondimenti e dedicare maggiore spazio al fenomeno dilagante. Lo a dichiarato Daniele Macheda, eletto da poco segretario generale Usigrai e con trent'anni di esperienza in viale Mazzini e redattore di Rainews 24.

Secondo i ricercatori dell'osservatorio di Pavia Antonio Nizzoli e la coordinatrice dell'associazione carta di Roma per la promozione del codice deontologico sulle migrazioni per i giornalisti Paola Barretta, il servizio pubblico deve puntare su inchieste e approfondimenti. Entrambi hanno illustrato "i dati del quarto rapporto di Illuminare le periferie". Dalle slides sono emerse diverse tematiche, prime tra tutte le politiche di contrasto alla povertà con particolare riferimento al reddito di cittadinanza definito "un dibattito critico e forte" e al blocco dei licenziamenti. A seguire i temi della povertà e la scuola nell'infotaiment ( immigrazione, degrado, crisi economica, politiche di contrasto, dad, riapertura, e provvedimenti). Il rapporto si è poi spostato sempre sulla marginalità e povertà nella tv riportando una serie di grafici che illustrano più nel dettaglio la percentuale dei contenuti nelle reti Rai, Mediaset e La 7.

Nunzia de Capite, sociologa della Caritas/Forum disuguaglianze diversità ha commentato le analisi fatte dal rapporto, mentre il direttore Rai per il sociale Giovanni Parapini ha evidenziato quanto sia fondamentale il ruolo della tv pubblica nel fare buona informazione per dare il buon esempio, continuare a informare "in modo chiaro, onesto, trasparente e dipendente" e a raccontare la cronaca "dei luoghi più disagiati a testa alta"