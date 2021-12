Primo giorno di vaccini per i bambini anche al “Campo di Marte”

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 16 dicembre 2021, 17:36

La carrozza, condotta da Marika Iavarone, con il cavallo Luigi, percorrerà via Fillungo e dopo una piccola sosta in piazza Anfiteatro, arriverà in via Roma, piazza San Michele e via Vittorio Veneto fino ad approdare alle ore 12:00 in piazza del Giglio

giovedì, 16 dicembre 2021, 14:43

Consegnate in prefettura a Lucca le onorificenze dell’ordine al merito della repubblica italiana e una medaglia d’oro per le vittime del terrorismo

giovedì, 16 dicembre 2021, 14:07

L'amministrazione comunale si è attivata già dalla giornata di ieri per capire come reintegrare i cinque dipendenti della cooperativa che gestiva gli ingressi alle torri civiche e all'Orto botanico una volta finito l’appalto il 31 dicembre

giovedì, 16 dicembre 2021, 11:49

La chiesa di Santa Giulia, nel centro storico di Lucca, sarà il punto di riferimento spirituale e pastorale dei greco-cattolici ucraini presenti in città e nei dintorni

giovedì, 16 dicembre 2021, 09:19

Sabato 18 dicembre alla Casa del Popolo di Lucca, oltre alla consueta raccolta e distribuzione di pacchi alimentari e generi di prima necessità che prosegue ininterrottamente da ormai quasi due anni, si terrà una festa per grandi e piccoli

giovedì, 16 dicembre 2021, 09:06

L’attività scaturisce dalle investigazioni condotte dagli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziaria di Lucca che, nel gennaio 2020, hanno concluso complessi e articolati accertamenti nell’ambito della già nota vicenda giudiziaria relativa al fallimento di una cartiera lucchese