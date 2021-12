Restringimento della via Sarzanese a Santa Maria a Colle, Anas rassicura: "Interventi già finanziati e cantiere attivo all'inizio dell'anno"

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 31 dicembre 2021, 14:59

Per Sistema Ambiente e per tutti i cittadini lucchesi non è un periodo semplice. L'azienda, infatti, registra in questi giorni un totale di 51 assenze, su poco più di 150 addetti ai servizi di pulizia urbana: 27 di queste assenze sono causate da contagi Covid e malattie

venerdì, 31 dicembre 2021, 14:51

Dopo l'approvazione del nuovo piano triennale delle opere pubbliche avvenuto ieri, il comune di Lucca chiude il 2021 ricevendo dal governo quasi 20 milioni di euro provenienti dal PNRR che vanno a finanziare otto opere strategiche messe in programma dall'amministrazione, lo annuncia l'assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini

venerdì, 31 dicembre 2021, 14:29

Il medico è gravemente indiziato per aver falsamente attestato l'avvenuta vaccinazione per persone no vax, non solo della Montagna Pistoiese dove lui esercita la professione, tra le località di Abetone, Cutigliano, Maresca, San Marcello, Marliana, ma anche del capoluogo Pistoia e delle zone di Prato, Lucca, Pisa, Firenze

venerdì, 31 dicembre 2021, 13:05

Giovanni Mei, luogotenente, nato a Viareggio 63 anni fa, ha prestato servizio dapprima a Volterra, quindi ad Altopascio, in procura a Lucca, a Capannori, Pieve di Compito, Coreglia Antelminelli, Lido di Camaiore e, infine, Camaiore

giovedì, 30 dicembre 2021, 16:15

Anche la Diocesi di Lucca ricorda, con particolare solennità, la 55^ Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 2022. Mons. Paolo Giulietti, il primo giorno dell’anno, celebrerà la messa per la pace nel Duomo di Castelnuovo alle 11 e poi alle 19 a Viareggio nella chiesa di S. Rita.

giovedì, 30 dicembre 2021, 15:48

Domani non sarà solo l'ultimo dell'anno per il signor Giampiero Fusari, ma sarà anche l'ultimo giorno di lavoro perché lo storico negozio di frutta e verdura in via della Fratta di cui è il titolare è costretto a chiudere dopo che l'Asl ha dichiarato la struttura non a norma