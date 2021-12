Cronaca



Riparte anche a Lucca il concorso nazionale per piccoli inventori

giovedì, 23 dicembre 2021, 16:52

Riparte anche a Lucca "Eureka! Funziona!" grazie alle aziende del Progetto "LU.ME. Lucca Metalmeccanica", che approfittano per fare gli auguri di buone feste a tutti i bambini che in questo anno scolastico stanno lavorando all'invenzione del loro giocattolo.

"Eureka! Funziona!" è il concorso nazionale di Federmeccanica che, con il patrocinio del MIUR, è organizzato a Lucca dalle 10 aziende LU.ME. (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Körber, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec) insieme a Confindustria Toscana Nord, destinato ai bambini del terzo, quarto e quinto anno della scuola elementare e finalizzato a orientare gli studenti delle scuole primarie al "saper fare".

"Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche – si legge sul sito di Federmeccanica - nella quale i bambini hanno il compito di ideare, progettare e costruire un vero e proprio giocattolo a partire da un kit fornito da Federmeccanica contenente vari materiali. Gli alunni partecipanti sono divisi in gruppi, in modo da incentivare la cooperazione, il lavoro in team, la suddivisione di compiti e ruoli e dovranno realizzare un'invenzione tecnologica in 6/8 settimane (corrispondenti a 20 ore di attività). I diversi progetti realizzati sono presentati in un evento pubblico e vengono valutati da parte di una giuria deputata a scegliere il giocattolo maggiormente innovativo, sulla base di una scheda di valutazione ad hoc".

"Eureka! Funziona! è un progetto che mira a sviluppare, sin dalla scuola primaria, le attività di orientamento alla cultura tecnica e scientifica, come già avviene in numerosi Paesi europei, quali Finlandia, Germania, Francia e Olanda. I bambini partecipanti sono così introdotti al mondo del saper fare. Infatti, lo svolgimento delle attività di invenzione e progettazione consente agli alunni coinvolti di integrare la teoria con la pratica, ma anche di stimolare lo spirito imprenditoriale, le capacità manuali, l'attitudine al lavoro di gruppo e la creatività. Inoltre i bambini hanno la possibilità di sviluppare un'attitudine al problem solving, nonché un approccio interdisciplinare, nel quale vengono applicate diverse materie di studio (dalla matematica al disegno, passando per l'italiano e scienza) per concorrere alla realizzazione del prodotto finale. In questo modo i bambini vengono messi nella condizione di apprendere attraverso il "cooperative learning" e il "learning by doing", metodologie didattiche che consentono agli studenti di acquisire conoscenze e competenze tramite la condivisione e l'esecuzione di azioni pratiche".

Eureka! Funziona!, inoltre, è realizzato in partnership con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il centro di ricerca con sede principale a Genova e undici centri nel territorio nazionale (Torino, Milano, Trento, Roma, Pisa, Napoli, Lecce, Ferrara) e internazionale (MIT e Harvard negli USA).

Il kit del concorso, dedicato quest'anno al tema della meccatronica è stato consegnato nei giorni scorsi da Daniela Franceschi dell'azienda Gambini alla classe quarta della scuola primaria "Guidi" di Antraccoli (Lucca), nella foto con la maestra Monica Spartani che seguirà gli alunni nell'elaborazione del progetto.