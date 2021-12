Round Table 51 Lucca, beneficenza al Villaggio del fanciullo

Altri articoli in Cronaca

sabato, 18 dicembre 2021, 17:19

La fiamma è partita sabato 11 dicembre da Salisburgo dove si è tenuta la cerimonia di distribuzione della Luce da Betlemme. La delegazione costituita da rappresentanti del Comitato Italiano della Luce di Betlemme, ha ricevuto la fiamma dagli scout austriaci al confine di Coccau (Tarvisio) nella serata di sabato 11

sabato, 18 dicembre 2021, 16:36

Anche per il 2021 Anpana Lucca, durante un conviviale presso l'osteria "Il Ciancino" a S.Macario in Piano, ha premiato i numerosi volontari che, in questa emergenza Coronavirus, sono stati impegnati nei servizi di assistenza popolazione al Centro Vaccinale, assistenza ai cani delle persone/famiglie positive o in quarantena, imbustamento e distribuzione...

sabato, 18 dicembre 2021, 16:02

Arrestato O.M., tunisino di 32 anni, residente ad Altopascio, fermato sulla Bientinese, al confine tra le province di Lucca e Pisa, su un camper con un cittadino italiano sopra. All’interno degli slip sono state rinvenute due confezioni di droga

sabato, 18 dicembre 2021, 13:11

Venerdì 17 alle ore 18 il sindaco, il questore della città di Lucca hanno posto un addobbo natalizio, simbolo di dono, sull’albero di piazza S. Francesc

venerdì, 17 dicembre 2021, 23:42

Oggi pomeriggio il questore di Lucca, consegnando nelle mani del sindaco la decorazione natalizia della polizia di Stato, ha virtualmente sottolineato lo spirito di solidarietà che lega le nostre istituzioni al servizio dei cittadini

venerdì, 17 dicembre 2021, 23:38

Presentato il quarto rapporto "Illuminare le periferie. Speciale povertà" al centro riuso solidale di Coselli a cura dell'osservatorio di Pavia e promosso da Cospe onlus, Usigrai, Fnsi - Federazione Nazionale Stampa Italiana con il contributo dell'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e con la collaborazione di Rai per il...