Sabato alla Casa del Popolo festa di Natale per grandi e piccoli

giovedì, 16 dicembre 2021, 09:19

Sabato 18 dicembre alla Casa del Popolo di Lucca, oltre alla consueta raccolta e distribuzione di pacchi alimentari e generi di prima necessità che prosegue ininterrottamente da ormai quasi due anni, si terrà una festa per grandi e piccoli. Un momento conviviale per augurarsi buone feste tra volontari/e e beneficiari/e della Rete di Solidarietà Popolare ma anche con le persone che vorranno partecipare.

Ci saranno musica, dolci e tè marocchino preparato da alcune beneficiarie che nel tempo sono diventate membre attive della Casa del Popolo, a dimostrazione che il mutualismo che vogliamo praticare deve necessariamente passare da una logica di subordinazione a quella di scambio e rendere soggetti attivi coloro che inizialmente chiedono e trovano un aiuto.

Si ripeterà come lo scorso anno anche una raccolta e distribuzione di giochi per bimbi e bimbe.

L'appuntamento è per sabato pomeriggio alla Casa del Popolo di Verciano dalle 15,30 in poi.

L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle misure anti-Covid.

Si comunica inoltre che durante le feste il consueto doppio appuntamento del sabato, la mattina al mercato contadino del Foro Boario per la raccolta di prodotti ortofrutticoli e il pomeriggio alla Casa del Popolo per la raccolta e distribuzione dei generi di prima necessità, viene anticipato al venerdì (24 e 31 dicembre) per poi riprendere regolarmente il sabato dall'8 gennaio.

Si ricorda che è possibile aiutare in vari modi. Innanzi tutto collaborando nell'allestimento del banchetto al mercato contadino del Foro Boario il sabato mattina o nella preparazione e distribuzione dei pacchi alla Casa del Popolo il sabato pomeriggio.

Importante anche la donazione di cibo a lunga conservazione, prodotti per l'igiene e per i neonati e materiale scolastico il sabato mattina al mercato contadino del Foro Boario o il sabato pomeriggio alla Casa del Popolo, oppure lasciando i prodotti durante la settimana nei negozi e alimentari che continuano ad affiancarci come punti di raccolta e che ringraziamo: MD ed Ekom ad Antraccoli, Conad a San Filippo e a San Vito, Lidl all'Arancio, a San Concordio e a Sant'Anna, Tigotà a San Concordio e a Lunata, il Botteghino a Sorbanello, l'alimentari da Piero e La belva del deserto a Sant'Anna, il minimarket Chifenti all'Arancio, la macelleria da Pietro a San Vito, Ideal Bimbo e Centro Stampa Alfa a San Concordio, il Frantoio Sociale del Compitese a Pieve di Compito.

Si possono inoltre dare contributi economici in contanti o con bonifici all'IBAN IT49G0103013710000000395784 intestati alla "Società Popolare di Mutuo Soccorso G. Garibaldi" con causale "Cassa di Resistenza".

Un'ulteriore modalità è la donazione dei punti Coop sulla tessera della Società Popolare di Mutuo Soccorso per trasformarli in euro da utilizzare per le spese alimentari (in questo caso contattare il numero 348 660 2765 per maggiori informazioni).