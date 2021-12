Cronaca



Scontro auto-bici: anziano grave in ospedale

sabato, 4 dicembre 2021, 09:49

di gabriele muratori

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina verso le 7.30 presso la rotonda di fronte al supermercato Esselunga di San Concordio a Lucca, dove una macchina ed una bici si sono scontrate. Ad avere la peggio il signore anziano in sella alla bicicletta, il quale ha riportato un grave trauma cranico a seguito dell'impatto con la vettura e della conseguente caduta a terra.



Giunte sul posto l'ambulanza della Misericordia di Lucca e l'automedica del 118 del Campo di Marte, che hanno caricato il ferito sulla tavola spinale, medicato e trasferito direttamente all'ospedale di Cisanello in codice rosso. Intervenuta anche una volante della polizia di stato, per far defluire il traffico e ricostruire le dinamiche dell'incidente.