Scrive una lettera al presidente della Repubblica e lo invita a passare da Lucca: l'originale 'azzardo' di una tredicenne lucchese

giovedì, 30 dicembre 2021, 10:58

di matilde fulvetti

Si chiama Matilde Fulvetti e ha 13 anni. Consapevole che la sua speranza difficilmente verrà esaudita, ha preso, si fa per dire, carta e penna e ha scritto a Sergio Mattarella manifestandogli il dispiacere per l'imminente addio al Quirinale:

Sua Eccellenza Sig. Presidente,

Salve, io sono una cittadina italiana di nome Matilde Fulvetti (a sinistra nella foto) e ho tredici anni, abito a Lucca, in Toscana, città nativa del compositore Giacomo Puccini. Le scrivo per farLe gli auguri di buon anno a Lei e alla Sua famiglia e poi perché gennaio è per Lei l’ultimo mese come Presidente della Repubblica Italiana, finalmente potrà riposarsi, ma per me in questo addio c’è tanta malinconia e tristezza, perché Lei è l’esempio perfetto di come deve essere un Presidente della Repubblica.

La Sua figura e quella del Presidente del Consiglio sono tra le prime cose che l’estero e la sua politica guardano, diciamo il biglietto da visita di un Paese e devo dire che la nostra è attualmente bella e altamente competente. Lei è stato un Presidente autorevole, intelligente e molto vicino al suo popolo, che da sette anni ha guidato in maniera esemplare.

Quando mi chiedono cosa voglio fare da grande, io rispondo la Presidente della Repubblica e non per essere egocentrica, ma a me piace tanto il lavoro che fa Lei, anche se so che quello che mostra e fanno vedere è solo la punta dell’iceberg di un duro lavoro, fatto di resistenza fisica e mentale. Se io voglio diventare quello che è Lei adesso, lo devo a Lei che ha fatto un settennato, come ho già ripetuto, esemplare.

Io, due o tre annetti fa, ero appassionata delle Monarchie, soprattutto quelle europee. Ma mi sono accorta che delle Monarchie mi piaceva l’istituzione che è e rappresenta, viaggi, cerimonie, gala, onorificenze ecc. e allora mi sono detta perché andare a cercare tutte queste cose fuori dall’Italia, se basta andare a Roma, precisamente al

Palazzo del Quirinale. Mi piacerebbe tanto incontrarla, perché mi piacerebbe incontrare una persona che stimo e ringrazio per i suoi sette esemplari anni, per parlare dell’Italia, del suo lavoro ecc., ma mi basterebbe solo ricevere una sua risposta, però avere l’onore di incontrarLa mi renderebbe la persona più felice del mondo.

Spero che questa lettera sia di Suo gradimento e mi scuso se sono risultata troppo entrante, ma quello che ho scritto è quello che penso di

Lei, e che sicuramente molti altri pensano.

Con stima e sincero affetto,

Cordiali Saluti

Matilde Fulvetti

PS: Se passa da Lucca, per noi lucchesi sarebbe un vero orgoglio

poterLa accogliere.