Scuola Consapevole Toscana: "Super green pass è un abominevole ricatto"

sabato, 4 dicembre 2021, 15:05

Quando ad essere violati sono i diritti fondamentali dell'uomo e i valori della nostra Costituzione è necessario un intervento. Queste sono le chiare premesse che animano le affermazioni e le battaglie del Comitato Scuola Consapevole Toscana che nel suo comunicato attacca le ultime misure contro la pandemia applicate dal governo Draghi.



"Il decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021, inserendo il 'super greenpass' e 'l’obbligo vaccinale' per la scuola e le forze dell’ordine, ha catapultato il mondo in una situazione ancora più drasticamente tragica di quanto non lo fosse già – apre così la nota il comitato Scuola Consapevole -. Dal 15 dicembre molti istituti scolastici entreranno infatti nel caos: tanti lavoratori sani, monitorati ogni 48 ore con tampone pagato a proprie spese, 'colpevoli', secondo il governo, di esercitare il legittimo diritto di non avvalersi di una terapia sperimentale, saranno puniti con la sospensione, lasciati a casa senza stipendio, decisione politica che arrecherà anche un gravissimo danno agli studenti, pensiamo in particolar modo ai ragazzi con disabilità, e alle loro rispettive famiglie."

"Con questo surrettizio obbligo i lavoratori della scuola si troveranno in una morsa discriminatoria senza precedenti: o accettare la terapia genico-sperimentale, assumendosi personalmente ogni responsabilità rispetto agli accertati danni collaterali da essa derivanti, o l’impossibilità di lavorare. Si può definire questa libertà di scelta o piuttosto un abominevole ricatto?"

In merito a questa domanda, il comitato toscano presenta due elementi. In primo luogo "nella scuola sono sempre state adottate tutte le misure di sicurezza sanitaria previste dalla legge" ed inoltre "il personale scolastico, che non ha legittimamente aderito alla terapia per motivi medici o personali, ha avuto da settembre in poi accesso all’istituto solo in seguito ad un tampone che ne ha accertato la negatività e dunque non ha rappresentato in alcun modo fonte di contagio; mentre i casi di contagiosità si sono verificati in persone vaccinate che, non essendo monitorate, hanno così contagiato altri nell’ambiente scolastico", asserendo quindi alla non pericolosità delle persone ancora non vaccinate dato il costante utilizzo di tamponi per verificarne la negatività al virus.

Scuola Consapevole incalza quindi nella sua nota con numerose domande, rivolte in questo caso tanto al governo quanto all'intera collettività, rispetto ai molti aspetti secondo loro ingiusti della strategia anti-pandemia. "Se la terapia è tanto efficace da proteggere dalla Covid19, e se più del 90% della popolazione ha ormai, 'obtorto collo', aderito ad essa, perché costringere l’esigua parte restante della popolazione ad aderire alla stessa terapia, ritenendola fonte di contagio, quando invece è tamponata, negativa e dunque sicura? Se invece la terapia non è così efficace, rendendo necessari nuovi richiami in tempi ridotti, come tutti sappiamo dalle evidenze di questi ultimi mesi, perché costringere ad una terapia non così valida nel proteggere dalla Covid19, ma potenzialmente rischiosa? - ed infine - E’ proprio per il bene del paese che il governo porta avanti una politica di discriminazione, ricatto, estorsione e favorisce una comunicazione volta all’istigazione all’odio?"

La nota si conclude quindi partendo dall'art. 32 della Costituzione, che recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". Proprio a questo articolo, infatti, Aldo Moro fece aggiungere un importante precisazione: "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana" ed è proprio su queste parole che il Comitato Scuola Consapevole chiude il comunicato, affermando "in questo momento storico tali autorevoli parole dovrebbero tuonare alte nella coscienza di tutti. Chi viola questi principi si macchia di gravi crimini contro l’umanità e chi sostiene e difende queste scelte si fa complice."