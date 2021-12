Cronaca



Secondo appuntamento con i mercatini di Natale sulle Pizzorne

sabato, 4 dicembre 2021, 11:49

Secondo appuntamento coi mercatini di Natale sulle Pizzorne: domenica 5 dicembre si replica.

Dopo il successo della scorsa settimana, grazie anche all'inaspettata nevicata che ha reso l'atmosfera ancora più magica, tornano i tipici mercatini natalizi organizzati dal Parco Avventura "Sospeso nel verde" con il patrocinio del comune di Villa Basilica.

Dalle 11 alle 18 saranno presenti bancarelle di hobbisti e stand enogastronomici per degustazioni di prodotti tipici, vin brulè, necci e tigelle. Attivi anche domenica 5 dicembre i laboratori per bambini per imparare i mestieri antichi.

Dalle 15, inoltre, sull'altopiano la banda "Don F. Martini" di Villa Basilica eseguirà i brani più famosi del repertorio natalizio e Babbo Natale sarà a disposizione di grandi e piccini per scattare una foto.

La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto della vigente normativa anti Covid-19. Per informazioni www.sospesonelverde.it o 333.7105636.