'Striscia' al Paladini: il caso diventa nazionale

venerdì, 3 dicembre 2021, 20:51

di chiara grassini

"Striscia la Notizia" arriva a Lucca e si occupa del Paladini, il liceo delle scienze umane; ora il caso è diventato nazionale. Le telecamere del noto tg satirico in onda su Canale5 si sono presentate intorno alle 13 davanti all'ingresso della scuola dove Chiara Squaglia, l'inviata del programma, ha intervistato i rappresentati di istituto ai quali ha fatto alcune domande.



"Da quanto tempo fate lezione in queste condizioni? Quando sarebbero dovuti terminare i lavori? Che cosa vi hanno detto? Avete provato a chiedere spiegazioni alla provincia? Quali prospettive vi danno ora?" - ha chiesto Squaglia ai due studenti per capire meglio la situazione che il Paldini sta vivendo.



Erano presenti anche Riccardo Giannoni consigliere provinciale e presidente di Fratelli d'Italia Lucca insieme a Marco Martinelli, capogruppo in consiglio comunale i quali sono stati a sua volta intervistati per far luce sul problema.