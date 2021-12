Cronaca



Successo eccezionale di "Natale a 4 zampe" di Anpana

lunedì, 13 dicembre 2021, 08:28

Una tiepida giornata di dicembre ha sicuramente contribuito al successo , al di là di ogni più rosea aspettativa, di "Natale a 4 Zampe" realizzato da Anpana Lucca in Piazza S.Frediano. L'evento, alla sua quinta edizione, patrocinato dal Comune di Lucca ed inserito nel programma "Vivi Lucca 2021", ha richiamato decine e decine di persone, bambini, famiglie e qualche pelosetto, felici di farsi una foto con Babbo Natale sulla slitta. A tutti i piccoli dolciumi in omaggio e, per i pelosetti, campioncini di mangime offerti da Vet-Line. Sono, inoltre, venuti a trovare Babbo Natale l'Assessore alla Protezione Civile del Comune di Lucca, Francesco Raspini e l'Assessore all'ambiente del Comune di Capannori Giordano Del Chiaro. Inaspettata anche la visita dei Babbo Natale del Vespa Club Lucca che hanno siglato un simbolico gemellaggio natalizio con il Babbo Natale di Anpana Lucca. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno sostenuto Anpana Lucca con un offerta, acquistando un gadget o un biglietto della lotteria "Anpana ..... la lotteria della Befana" la cui estrazione avverrà il prossimo 6 gennaio 2022.