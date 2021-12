Torino fa la storia del dissenso

Altri articoli in Cronaca

sabato, 4 dicembre 2021, 16:11

Un bellissimo incontro quello di oggi ospitato nella prestigiosa cornice della Sala Convegni Vincenzo da Massa Carrara all’Auditorium San Micheletto di Lucca

sabato, 4 dicembre 2021, 16:00

Le tavole del piano operativo adottato dal comune di Lucca il 26 ottobre rimarranno in mostra nel foyer del teatro del Giglio fino a sabato 11 dicembre

sabato, 4 dicembre 2021, 15:05

Quando ad essere violati sono i diritti fondamentali dell'uomo e i valori della nostra Costituzione è necessario un intervento. Queste sono le chiare premesse che animano le affermazioni e le battaglie del Comitato Scuola Consapevole Toscana che nel suo comunicato attacca le ultime misure contro la pandemia applicate dal governo...

sabato, 4 dicembre 2021, 14:58

Il presidente dell'associazione Luccasenzabarriere, Domenico Passalacqua, ringrazia il comune di Lucca per il sostegno e il contributo dato per la promozione della Senzabarriere.app

sabato, 4 dicembre 2021, 14:16

Il 34enne italiano, agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti nei confronti dell’ex convivente, all'1.30 circa è stato sorpreso dai militari operanti sulla propria auto mentre percorreva a forte velocità la via per Camaiore

sabato, 4 dicembre 2021, 14:11

Per quanto concerne il 'Paladini' nelle aule provvisorie che si trovano nell'area dell'ex Campo di Marte, saranno eliminate le infiltrazioni di acqua piovana che si sono verificate in occasione delle forti piogge di questo autunno