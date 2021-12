Cronaca



Torna a illuminarsi l’albero dello sport nel centro di Lucca

venerdì, 10 dicembre 2021, 11:20

Sabato 11 dicembre alle ore 17 per il secondo Natale consecutivo verrà acceso nel centro storico di Lucca l'albero dello sport, simbolo di ripartenza delle attività sportive a tutti i livelli.



Quest'anno la pianta - offerta nuovamente dall'Unione dei Comuni della Garfagnana - ha trovato collocazione in cortile Carrara, in Palazzo Ducale, perché si lega alla mostra "Giro giro tondo, gioca il mondo" promossa dalla Provincia di Lucca e dalla Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana.



L'iniziativa è del Panathlon International Club di Lucca insieme al Coni, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva ed alle discipline sportive associate, con il sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dell'Ufficio scolastico territoriale, della Confcommercio e della Fondazione Banca del Monte di Lucca ed in collaborazione con il Panathlon Club Versilia-Viareggio ed il Panathlon Club Garfagnana.



L'anno scorso, quando la pianta si trovava in Piazza Guidiccioni, c'era stata una bella risposta: molte squadre, società, singoli sportivi e panathleti lucchesi si erano ritrovati intorno all'albero per portare, in questo modo originale, i propri auguri alla comunità e per testimoniare la presenza e la vitalità del mondo dello sport. Le varie discipline hanno infatti molto sofferto in questi anni a causa dell'emergenza sanitaria, ma con tenacia e determinazione hanno lottato con tutte le loro forze per ripartire.



L'evento di sabato 11 dicembre sarà organizzato tenendo conto delle disposizioni in tema di distanziamento e sicurezza.