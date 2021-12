Cronaca



Torna il mercatino "Arti&Mestieri" in piazza San Giusto

mercoledì, 22 dicembre 2021, 08:35

Torna l'appuntamento natalizio col tradizionale mercatino dell'artigianato locale "Arti&Mestieri", che vedrà colorare a Natale Piazza San Giusto nei giorni 22, 23 e 24 dicembre prossimi. Un'occasione per tutti i lucchesi e turisti che affolleranno la città in questi giorni e che potranno ricorrere ad un regalo, anche dell'ultimo minuto, pressoché originale e realizzato a mano dagli artigiani artisti del nostro territorio. Dopo l'avvenuto annullamento delle date di fine novembre dovuto alle criticità meteo, per il weekend natalizio, tutto dovrebbe filare liscio.

Tanti e di vario tipo i prodotti messi in vendita dai commercianti di "Arti&Mestieri". Tra le varietà in esposizione e vendita, solo per citarne alcune, si possono trovare banchi di bijoux in argento, ceramica e uncinetto, prodotti naturali per la cura del corpo, penne stilografiche lavorate al tornio, borse, biscotti artigianali, sassi dipinti e splendidi dipinti dei tanti pittori. Un mercatino all'insegna del Natale quindi, pronto a ravvivare la città in uno dei periodi più magici dell'anno.

Nella foto illustrazione di Gabriele Muratori