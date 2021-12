Cronaca



Torna la carrozza con Babbo Natale a Lucca

giovedì, 16 dicembre 2021, 17:36

Torna la carrozza con Babbo Natale. Domenica mattina, 19 dicembre, dalle ore 11,30 la partenza da piazza Santa Maria.

La carrozza, condotta da Marika Iavarone, con il cavallo Luigi, percorrerà via Fillungo e dopo una piccola sosta in piazza Anfiteatro, arriverà in via Roma, piazza San Michele e via Vittorio Veneto fino ad approdare alle ore 12:00 in piazza del Giglio.

Al loro arrivo ci saranno ad attenderli i veri protagonisti del Natale: i bambini. In particolare ci sarà un gruppo di alunni della Scuola Primaria paritaria «Santa Dorotea», accompagnati dalle insegnanti Cinzia Cesari e Serena Mazzoni.

Sulla carrozza, con Babbo Natale, Mauro Sorbi dell’Associazione Valpac ODV, ci sarà anche una delle principesse più amate delle fiabe: Cenerentola che è interpretata da Emanuela Gennai dell’Associazione «Don Franco Baroni» ODV, un’elfetta, e l’assessore alla attività produttive del Comune di Lucca Chiara Martini.

In piazza del Giglio alle ore 12 ci sarà un momento di festa e di scambio degli auguri.