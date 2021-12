Un ricordo di Lorenzo 'Erasmo' Marcucci

Altri articoli in Cronaca

domenica, 26 dicembre 2021, 15:38

Una grande quantità d'acqua è piovuta su tutto il territorio, arrivando a mettere in difficoltà lo scolo dei canalette della Piana di Lucca.Uomini del Consorzio al lavoro su tutto il reticolo dove le piogge hanno fatto registrare dati elevati nelle 36 ore: 125 millimetri a Lucca

sabato, 25 dicembre 2021, 11:54

Ci sono molti modi per dire grazie a qualcuno, grazie di esserci e di esserci sempre stato, grazie per quello che sei o anche per quello che, a volte, non sei. Tanti modi che, soprattutto per le feste natalizie, emergono dai meandri dell'anima per raggiungere i destinatari dei nostri pensieri

sabato, 25 dicembre 2021, 08:52

Non più un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio per strada, se non sotto la guida vincolata dei DPCM, della mascherina, del tampone: divinità contemporanee in questa epoca di rinascita del culto pagano

venerdì, 24 dicembre 2021, 19:15

Anche quest’anno nel suo tour di Natale all’interno delle strutture sanitarie, l’associazione Ridolina ha toccato l’ospedale di Lucca

venerdì, 24 dicembre 2021, 16:45

Il sindacato Conapo, per voce del segretario provinciale Nicola Todaro, coglie l'occasione delle festività per salutare e ringraziare tutti i vigili del fuoco del comando di Lucca per l'impegno profuso, 24 ore su 24, 365 giorni su 365, sempre a difesa del cittadino e della sicurezza pubblica

venerdì, 24 dicembre 2021, 08:51

Sarà una vigilia di Natale all'insegna della solidarietà, quella che si svolgerà questa sera all'interno della chiesa di San Salvatore, nella piazza omonima, dove ha sede la storica associazione cittadina. Invece della tradizionale messa natalizia per i fedeli, si terrà invece una cena per i più bisognosi