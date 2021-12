Cronaca



Veglia di preghiera per il lavoro a Lucca

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:04

Il movimento lavoratori di AC organizza e invita tutti i lavoratori/lavoratrici ad una veglia di preghiera per il lavoro insieme al vescovo Paolo Giulietti, per venerdì 10 dicembre alle ore 20 nella chiesa di S.Maria nera, in piazza Santa Maria Corteorlandini Lucca città.



Per informazioni contattare Stefano Viviani per email mlac.azionecattolicalucca@gmail.com