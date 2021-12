Cronaca



Vetere: "L'associazione carabinieri in congedo al servizio della città"

lunedì, 6 dicembre 2021, 15:09

di daniele venturini

La Gazzetta di Lucca ha intervistato il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Lucca, maresciallo maggiore aiutante Giovanni Vetere, per conoscere il lavoro che i carabinieri in congedo svolgono sul territorio del comune di Lucca, in favore delle Istituzioni e delle popolazione.

Presidente Vetere, ci parla dell’Associazione Carabinieri in Congedo?

La sezione ANC di Lucca, fondata ed attiva sino dal 1923, conta 120 iscritti. È stata da sempre vicina alle varie istituzioni e cittadini lucchesi per le più svariate esigenze. Ha cercato di favorire l’aggregazione e le varie attività ludiche e culturali a favore dei propri soci con vari tipi di manifestazioni ed eventi sociali.

Presidente Vetere, lei è da pochi mesi al vertice dell’A.N.C. di Lucca, ci può raccontare quale è il lavoro svolto dai carabinieri in congedo?

Nel corso degli anni, nell’ambito di attività a favore della popolazione, la nostra associazione ha prestato assistenza e vigilanza all’ingresso di scuole elementari, e uffici statali della repubblica e alle manifestazioni locali come Murabilia e Verde mura. Una diecina di soci hanno collaborato alla sistemazione di fascicoli processuali presso l’archivio del tribunale di Lucca.

Nel 2021 nonostante il Covid, avete svolto attività?

Quest’anno, unitamente al personale di tutte le sezioni ANC della provincia, ha contribuito per il servizio di regolamentazione ingressi e controllo anti-covid degli uffici della Prefettura di Lucca.

Vetere risulta vero che il carabiniere anche quando è in congedo rimane sempre carabiniere e non ex?

La ringrazio per questa domanda, perché mi da l’occasione per fare chiarezza su questo argomento. È vero, nel comune sentire, quando si parla di un carabiniere in congedo si usa la preposizione EX, che serve per indicare la cessione della condizione di chi ha cessato di ricoprire una carica. Per noi carabinieri non è cosi. Al momento del congedo, rimane per sempre la qualifica e il grado.

Si spieghi meglio?

Facciamo il mio esempio, io mi sono congedato dal servizio attivo con il grado sopra riportato. Pertanto io sono un carabiniere in congedo e, il mio grado è rimasto:” Maresciallo Maggiore Aiutante.”

Possiamo dire che gli alamari rimangono cuciti sulla pelle?

Esatto! Rimangono veramente cuciti sulla pelle di chi ha indossato la nostra divisa. Gli alamari sono il nostro simbolo al pari della bandoliera.

Per chi non è un esperto di mostrine, ci può spiegare cosa sono gli alamari?

Si chiamano “alamari” le mostreggiature rettangolari che sono cucite sul bavero dell’uniforme dei carabinieri. Mi consenta di ringraziare U.N.U.C.I . sezione provinciale di Lucca che ci ospita presso la loro sede nel centro storico di Lucca.

Il Consiglio direttivo è composto da :

Vetere Giovanni presidente;

Cesari Francesco vicepresidente

Apicella Salvatore

Bandoni Lorenzo

Ducci Elvio

Giusti Lodovico

Manna Massimo

Pennica Maurizio

Volpetti Lionello

