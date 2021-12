Cronaca



Villa Basilica: al via i lavori sulla Duomo-Petrognano

martedì, 21 dicembre 2021, 12:54

Quasi 900mila euro per la Duomo – Petrognano a Villa Basilica: grazie ai fondi stanziati dalla Regione Toscana saranno realizzate le opere di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico, in seguito al movimento franoso che si è creato alla fine dello scorso anno.

"L'intervento sulla Duomo – Petrognano riveste un'importanza fondamentale per il nostro comune – commenta il vice sindaco Giordano Ballini –. Si tratta, infatti, di una delle strade più strategiche del territorio che consente una viabilità alternativa a Via delle Cartiere verso i comuni limitrofi, soprattutto in caso di emergenze. Grazie al finanziamento della Regione Toscana siamo in grado di agire in maniera incisiva per la messa in sicurezza dei movimenti franosi e per realizzare un fondo stradale sicuro per la circolazione dei veicoli, così da alleggerire il traffico sulle altre viabilità".

L'INTERVENTO. Sulla Duomo – Petrognano sarà ripristinato il versante franato attraverso una risagomatura e una scogliera cementata a monte per contenere l'eventuale caduta di massi sulla sede stradale. A valle, invece, sarà realizzato un cordolo in cemento armato con micropali e tiranti per impedire la fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata. Previste, inoltre, la pulizia delle pareti instabili vicine alla frana e la successiva posa di reti in acciaio rinforzato per una maggiore sicurezza di tutta l'area. Le opere sulla Duomo – Petrognano riguarderanno anche l'adeguamento dei tombamenti presenti e la regimazione delle acque superficiali attraverso una canaletta: in questo modo saranno impedite esondazioni in caso di forti piogge e il formarsi di buche da erosione idrica. A completamento dell'intervento saranno regolarizzate le pendenze per far defluire in maniera ottimale i corsi d'acqua e sarà sistemato il fondo stradale con la posa di un nuovo asfalto performante. L'inizio dei lavori è previsto per il nuovo anno.