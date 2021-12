Cronaca



Villa Basilica: gli auguri di Natale del sindaco

giovedì, 23 dicembre 2021, 17:03

Il Natale è ormai vicino e il sindaco Elisa Anelli vuole augurare a tutti i residenti di Villa Basilica buone feste.



"Il Natale è alle porte e i prossimi giorni saranno animati dalla gioia delle feste e dello stare con i propri cari - commenta Anelli -. Anche quest'anno ci dobbiamo misurare con il Covid19 e proprio per questo raccomando a tutti di non abbassare le guardia durante le prossime feste e di avere sempre la massima prudenza e la massima attenzione per se stessi e per le persone più deboli.



Quest'anno abbiamo deciso di non organizzare eventi o manifestazioni proprio per evitare l'aumento dei contagi. Non abbiamo voluto rinunciare all'atmosfera magica del Natale e per questo abbiamo installato le luminarie in centro e addobbato l'albero in piazza. Voglio ringraziare, poi, tutti coloro che hanno realizzato gli splendidi presepi e gli alberi di Natale in ogni frazione: anche grazie al loro prezioso contributo Villa Basilica è bellissima in questo periodo. A tutti, tanti auguri per un sereno Natale!"