Vola Colomb... ini vola: a Bologna in 4 mila

lunedì, 6 dicembre 2021, 10:11

di aldo grandi

Vola Colomba vola. Chissà in quanti conoscono a cosa si riferisce questa frase. Le Nuove Generazioni del pro Green Pass, deklle sardine e dell'Ignoranza elevata a sistema unico dominante, nemmeno sanno chi era una certa Nilla Pizzi, per carità, un po' vetusta ormai, che vinse proprio con questa canzone una edizione del Festival Sanremo quando il Festival di Sanremo era, realmente, il festival della musica italiana e non, come è diventato adesso, una accozzaglia, un melting pot di allucinanti espressioni musicali derivanti da quella globalizzazione priva di senso e di dignità che, al contrario, vogliono attribuirgli.

Sanremo e Pizzi a parte, il nostro e vostro Andrea Colombini continua, realmente, a volare incurante dei tanti cacciatori e cecchini che vorrebbero, sicuramente, impallinarlo se non fosse per le decine di migliaia di followers che lo proteggono e lo rendono, sostanzialmente, immune. E non solo dal Covid.

L'influencer suo malgrado ieri era nella rossa Bologna, dove oltre 4 mila persone hanno sfilato dalla stazione centrale - ricordate la strage del 2 agosto 1980? - a piazza dell'Unità dove il coro e l'orchestra Anteco hanno alleviato le sofferenze più o meno indicibili del popolo che contesta il Green Pass e la sua deviazione aberrante entrata in vigore già da oggi, il Super Green Pass. Una Bologna che, da sempre, è ostaggio della resistenza senza la r maiuscola, dell'antifascismo sempre utile in campagna elettorale, delle sardine di Prodi, un altro che a trovarselo davanti, almeno per noi, viene voglia di prenderlo a schiaffi a due a due fino a quando non diventano dispari con quelle sue guance belle cicciose. Roba da pazzi, migliaia di giovani che si fanno 'guidare' da un professore che, nel 1978, in pieno sequestro Moro, se ne uscì fuori con la storia della seduta spiritica in cui a lui e agli altri partecipanti era stato rivelato il luogo dove era custodito il leader Dc rapito dalle Br. E pensare che i giornali del mainstream, esistevano anche all'epoca, gli diedero subito ascolto. E con loro le forze di polizia che brancolavano nel buio.

Grande serata per Colombini e i suoi affezionati amici, molti dei quali fanno spesso una capatina a Lucca per conoscerlo personalmente. Il Rocco's di Filippo Giambastiani è un luogo dove capita di incontrare persone appartenenti a questa Italia che non ci sta a farsi imporre un passaporto digitale e sanitario per recarsi, prima o poi accadrà, anche al cesso. Certo, stanno facendo di tutto per opprimerci, violentarci, costringerci a rinunciare alla nostra libertà di scelta quando basterebbe rispettarla. Ma l'Unione Europea e i grandi organismi sovranazionali politici e finanziari non possono tollerare l'esistenza di una sorta di ribellione ai loro diktat. Quindi, mettiamoci l'anima in pace: prima o poi saremo nuovamente deportati in appositi campi di contenimento.

Proprio l'altro giorno, sul Tg2, un giornalista (?) che farebbe bene a vergognarsi, parlando di antisemitismo risorgente - ma dove?, ma quando? - dopo aver mandato in onda scene di repertorio in cui dei rabbini venivano aggrediti da esponenti nostalgici del nazismo (immagini sicuramente non italiane) aggiungeva che l'antisemitismo ora trova facile terreno di propaganda anche in chi, tra i no vax, ha indossato la casacca a righe dei deportati o portato sul petto la stella gialla di David. L'antisemitismo è come la Resistenza e l'antifascismo, torna buono per tutte le stagioni. Peccato che l'unica e la più pericolosa forma di antisemitismo sia messa in opera, quotidianamente, dai seguaci dell'Islam in molti paesi europei a cominciare dalla Francia. E proprio per questa ragione in molti, tra gli ebrei, lasciano l'Europa per recarsi in Israele.

Ma tant'è: ipocrisia, ignoranza, leccaculismo, superficialità, demenza giovanile la fanno, ormai, da padroni.

Andrea Colombini sarà sempre a Bologna il 12 dicembre per una manifestazione a carattere nazionale nella quale convergeranno tutti coloro che non ne possono più del Dragopardo e del comitato tecnico scientifico il cui principale risultato è stato quello di distruggere l'economia e devastare psicologicamente milioni di persone.

"Più di 4 mila persona a Bologna in piazza dell'Unità - commenta Colombini - dove il coro e l'orchestra Anteco con la presenza di Giovanni Cervelli e Debora Vincenti da me diretti, hanno riscaldato veramente la piazza dopo un lungo corteo che ha condotto tutti i partecipanti dalla stazione centrale a piazza dell'Unità dove noi li aspettavamo. Un'altra grande dimostrazione che è l'ouverture di una serie di manifestazioni che avranno il culmine domenica 12 dicembre alle 17, sempre a Bologna ai Giardini Margherita, dove torneremo con l'orchestra per suonare e stare insieme alla popolazione di questa grande città che si è risvegliata da un grande sonno molto legato alle ascendenze del Pd. Ovviamente perché il Pd regna a Bologna e la politica di Bonaccini è altamente odiata e lo si è visto dalla grande partecipazione popolare e dal calore che è cresciuto di ora in ora. Abbiamo riempito la piazza. Per Bologna è un grandissimo risultato e sono fiero di aver portato la musica italiana anche in questa occasione grazie ad Anteco, al suo coro e alla sua orchestra. Abbiamo dato ancora una volta la dimostrazione che la cultura, la musica e la tradizione italiana sono assolutamente imprescindibili dal senso di nazione che vogliamo preservare con questa lotta contro il Green Pass".

