Cronaca



A fuoco annesso di un'abitazione

mercoledì, 12 gennaio 2022, 11:43

I vigili del fuoco del comando di Lucca stanno intervenendo dalle ore 8.20 circa di questa mattina a S.Quirico di Moriano, per un incendio che ha interessato un annesso adiacente ad una abitazione.



Il pronto intervento della squadra dei pompieri ha consentito di limitare la propagazione delle fiamme all’interno degli appartamenti. Sul posto funzionari tecnici per gli accertamenti sulle cause dell’incendio. Non si registrano danni a persone e al momento sono ancora in corso le attività di minuto spegnimento e di messa in sicurezza.