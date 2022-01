Cronaca



Alunni della Scuola Carducci di Lucca sostengono progetto della Diocesi di Lucca in Rwanda

giovedì, 13 gennaio 2022, 16:36

Nella mattinata di oggi i ragazzi della scuola statale “G. Carducci” di Lucca, secondaria di primo grado, hanno consegnato all’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti i proventi di una raccolta fondi destinata ad un progetto missionario in Rwanda.

Alla consegna, erano presenti anche la dirigente scolastica Dora Pulina e la professoressa Paola Rossi che hanno seguito il percorso avviato nel dicembre scorso, quando gli alunni della Carducci si sono avvicinati alla conoscenza di alcuni progetti missionari che la Diocesi di Lucca porta avanti in Africa. L’arcivescovo ha ringraziato la scuola, i ragazzi e le loro famiglie per questo importante gesto di solidarietà. Il Centro missionario diocesano informa che quanto raccolto dai ragazzi andrà a sostenere il progetto "Piccoli Passi" che si occupa del recupero e della rieducazione di minori affetti da handicap motori e neurologici. Tale progetto, sostenuto dalla Chiesa lucchese, è operativo all’interno della Diocesi di Byumba in Rwanda su tre centri: a Nyinawimana, Kinjojo e Nyarurema. Grazie anche alla raccolta della Scuola Carducci, come ad altre simili, nel 2022 il progetto “Piccoli passi” si implementerà con altri centri sempre nella stessa Diocesi rwandese. Per avere informazioni sui progetti missionari della Diocesi contattare il Centro Missionario: 0583 430946, missiodiocesilucca@gmail.com.