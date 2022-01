Anche il vescovo positivo al Covid: è asintomatico

Altri articoli in Cronaca

martedì, 18 gennaio 2022, 14:30

Nell’ASL Toscana nord ovest sono 66 le nuove assunzioni effettuate nei primi 10 giorni dell’anno. Questo ha permesso di dare risposte concrete in un momento di grande difficoltà e sarà fondamentale per gestire al meglio la nuova ondata di infezioni da Covid e per garantire una presenza attiva sul territorio

martedì, 18 gennaio 2022, 14:03

Una donna di 42 anni è stata denunciata dalla polizia per aver utilizzato, all’interno di diversi esercizi commerciali di Lucca, una carta di credito rubata

martedì, 18 gennaio 2022, 14:00

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest. I nuovi casi positivi, dal 4 al 10 gennaio sono stati 26.837, con 102 comuni coinvolti

martedì, 18 gennaio 2022, 13:06

L'Associazione nazionale pensionati della Cia Toscana Nord ha voluto fare un atto concreto per le feste natalizie, con dei pacchi alimentari, con prodotti delle aziende agricole e cooperative locali, che sono stati consegnati alle famiglie bisognose della provincia di Lucca

lunedì, 17 gennaio 2022, 17:40

E' morto dopo un anno di malattia Salvatore Del Prete che è stato vicequestore aggiunto a Lucca. Aveva compiuto 76 anni da pochi giorni, e risiedeva nel quartiere di San Marco con la famiglia. I funerali si svolgeranno mercoledì 19 gennaio alle 15 nella chiesa di S Marco

lunedì, 17 gennaio 2022, 14:01

Un'auto è finita stamattina fuori strada terminando la sua corsa dopo circa 20 metri in una scarpata, fermandosi poi vicino al greto del fiume, sulla via Lodovica, all'altezza delle ex cave Maddaleni. Due feriti in ospedale