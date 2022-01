Cronaca



Anffas Lucca: la Befana ha consegnato all'associazione un nuovo mezzo donato da Banco Bpm

martedì, 4 gennaio 2022, 11:57

Con qualche ora di anticipo, la Befana ha fatto visita ai ragazzi di Anffas Lucca e ha portato un dono davvero prezioso. Da oggi, infatti, l'Associazione potrà contare su un nuovo automezzo da dedicare al trasporto degli ospiti con disabilità accolti nei centri diurni gestiti sul territorio di Lucca e di Capannori. Il mezzo è stato donato da Banco Bpm.



Alla presenza del vice presidente di Anffas Lucca Adolfo Ragghianti, del direttore Manuel Graziani, del Responsabile Direzione Territoriale Tirrenica di Banco Bpm Adelmo Lelli, accompagnato dal Presidente del Comitato territoriale Antonio Tumbiolo, e insieme ad alcuni ospiti e operatori dei centri diurni, questa mattina a La Pecora Nera è stata ufficializzata la donazione di un automezzo Fiat Scudo a nove posti, il cui impiego quotidiano renderà possibile il trasporto dei ragazzi verso le attività educative, di socializzazione e di inclusione lavorativa, realizzate in alcuni casi anche con il supporto degli enti territoriali collegati all'associazione. Nello specifico, il mezzo sarà a disposizione del "Progetto Lavoro" di Anffas Lucca che ha sede a Carraia dove si trovano le serre, i campi e il laboratorio di floricoltura e di agricoltura sociale di "Terra Nostra".



«Siamo molto orgogliosi di essere qui oggi, come banca del territorio, per confermare il nostro impegno a fianco di Anffas Lucca e della comunità cittadina – ha commentato Adelmo Lelli – Da anni, infatti, offriamo il nostro supporto all'associazione per realizzare progetti educativi e inclusivi rivolti ai ragazzi e alle loro famiglie riconoscendo il valore di un'attività sociale che è per loro irrinunciabile, soprattutto se letta nel difficile contesto che stiamo ancora vivendo a causa della pandemia. Per questo – conclude Lelli - continueremo ad impegnarci su questo fronte con la stessa dedizione di questi anni».



Il vicepresidente Adolfo Ragghianti, a nome dell'intero Consiglio Direttivo, ha così espresso il più sincero ringraziamento a Banco Bpm per quanto ha voluto fare sul piano economico e per il chiaro segnale di riconoscimento e di vicinanza ai principi dell'associazione: «Ancora una volta Banco Bpm ha dimostrato grande attenzione nei confronti di Anffas Lucca e delle sue necessità per migliorare e potenziare l'assistenza ai disabili del nostro territorio. Il contributo assegnato quest'anno ci ha consentito di proseguire un programma ambizioso di rinnovo del parco degli automezzi utilizzati per il trasporto dei nostri ragazzi tra le varie sedi e attività».