Arma in lutto per la scomparsa dell'ex maresciallo Reves Treglia

mercoledì, 19 gennaio 2022, 13:04

di daniele venturini

L'Arma dei carabinieri di Lucca è in lutto per la scomparsa del maresciallo in quiescenza Reves Treglia, 60 anni compiuti a settembre. Il militare è morto ieri mattina al nosocomio San Luca, dove era ricoverato dalla vigilia di Natale a causa delle complicanze da Covid. Dopo il congedo era tornato a vivere nella sua terra di origine, in provincia di Lecce.



Il sottufficiale aveva mantenuto saldo il rapporto con Lucca. Per le feste di Natale, con la moglie e il figlioletto, era venuto al Piaggione dove abita il figlio maggiore, si era sentito male e, la vigilia di Natale, aveva dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale di San Filippo per un improvviso aggravamento dei sintomi del Covid. Purtroppo non è più uscito, e la notizia della morte ha fatto in poco tempo il giro nell'ambiente dei suoi colleghi.



Chi vi scrive ha avuto il piacere di lavorare con Reves, per molti anni al comando provinciale dei carabinieri di Lucca, in Cortile degli svizzeri. Treglia ci lascia un bellissimo ricordo della sua lunga militanza nelle fila dell'Arma di Lucca, il suo sorriso, la disponibilità e la simpatia, ovvero le doti che più lo distinguevano. Nel 2005 fu vittima di un grave incidente stradale insieme a un altro collega, mentre erano in servizio perlustrativo notturno in località Ponte San Pietro. Nonostante le gravi lesioni riportate, non aveva mai perso il sorriso e la voglia di rientrare in attività. Ha fatto servizio anche alla stazione carainieri di San Lorenzo a Vaccoli, fino alla fine della sua carriera militare.



Nel 2020 era stato candidato al consiglio comunale della sua Melpignano, la cittadina in provincia di Lecce dove era tornato a vivere.



Come detto, però, non aveva perduto il contatto con la nostra città, considerato che la moglie, Daniela Lipparelli, è lucchese.



Noi vogliamo ricordarlo allegro e felice con Daniela e il figlio Alessio, durante una vacanza in Puglia, qualche anno fa. Siamo stati ospiti nella sua casa di Melpignano, dove abbiamo trascorso una giornata in allegria. Caro Reves, un forte abbraccio, certo che un giorno ci rincontreremo.



Treglia lascia la moglie Daniela e tre figli: Julian, Nikla dal precedente matrimonio e Alessio avuto da Daniela. A tutti vanno le condoglianze della redazione della Gazzetta di Lucca.