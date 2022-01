Cronaca



Camion si ribalta alla rotonda di Valdottavo: traffico in tilt

giovedì, 13 gennaio 2022, 14:43

di simone pierotti

Grande spavento questa mattina, intorno alle 13, alla rotatoria di Valdottavo, direzione Borgo a Mozzano. Un camion con rimorchio, diretto alla Mondialcarta di Diecimo, si è ribaltato per cause ancora tutte da accertare.



Da una prima e sommaria ricostruzione, pare che il tir sia finito con le ruote laterali fuori dalla carreggiata, perdendo così l'equilibrio ed adagiandosi su un fianco. Sulla dinamica saranno ora gli agenti della polizia locale e i carabinieri a fare luce.



Non risultano feriti gravi. L'autista del camion è stato soccorso dall'ambulanza della Corce Rossa di Bagni di Lucca ed è stato trasferito, in codice giallo, all'ospedale San Luca di Lucca.



Intervenuti anche i vigili del fuoco per procedere alla rimozione del tir, ma prima i pompieri dovranno attendere l'arrivo di un mezzo della cartiera per trasferire il carico.



Grossi disagi al traffico, inizialmente deviato sul Brennero, poi a senso unico alternato sulla Lodovica.